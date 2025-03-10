الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يستعيد نجمه قبل موقعة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

جاكبو مع ليفربول،
جاكبو مع ليفربول، فيتو

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، دفعة معنوية، قبل مواجهته باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول ذهابًا على ملعب حديقة الأمراء، بهدف دون رد، سجله اللاعب هارفي إليوت.

عودة كودي جاكبو لتدريبات ليفربول 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول استعاد خدمات مهاجمه الهولندي كودي جاكبو، حيث شارك في التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، بعدما غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وغاب جاكبو عن آخر مباراتين للريدز أمام باريس سان جيرمان وساوثهامبتون، لكنه أصبح لمواجهة الفريق الفرنسي في مواجهة الإياب.

وبعد مباراة باريس سان جيرمان، يستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل، مساء الأحد المقبل، في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول الانجليزي ليفربول باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا جاكبو

مواد متعلقة

خليفة محمد صلاح، توتنهام ينافس ليفربول على صفقة أفريقية

عودة القائد، قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول

إنريكي يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب البريميرليج بعد تعثر أرسنال؟

الأكثر قراءة

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من الفاحشة

سابته قبل الفرح بأسبوع، هدى الإتربى تدخل في نوبة بكاء بسبب خطيبها(فيديو)

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10، ياسمين عبد العزيز تضرب نيكول سابا أمام عائلة أبو العزم

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

تحذير شديد اللهجة من كولر للاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة 130

ممدوح عباس يعد لاعبي الزمالك بمكافأة مالية ضخمة حال الفوز بالقمة

منوعات

المزيد

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

مع الزاهدين، مظاهر من حياة عثمان بن عفان

أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من الفاحشة

المزيد
الجريدة الرسمية