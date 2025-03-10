ليفربول يستعيد نجمه قبل موقعة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، دفعة معنوية، قبل مواجهته باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول ذهابًا على ملعب حديقة الأمراء، بهدف دون رد، سجله اللاعب هارفي إليوت.

عودة كودي جاكبو لتدريبات ليفربول

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول استعاد خدمات مهاجمه الهولندي كودي جاكبو، حيث شارك في التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، بعدما غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وغاب جاكبو عن آخر مباراتين للريدز أمام باريس سان جيرمان وساوثهامبتون، لكنه أصبح لمواجهة الفريق الفرنسي في مواجهة الإياب.

وبعد مباراة باريس سان جيرمان، يستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل، مساء الأحد المقبل، في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي.

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