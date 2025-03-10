إنريكي يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

استقر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، على الخطة التي سيخوض بها مباراة ليفربول، غدا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "ليكيب" أن إنريكي استفاد من الفوز على رين بنتيجة 4-1 في الدوري، السبت الماضي، حيث أراح القائد ماركينيوس والحارس جيانلويجي دوناروما، باستبعادهما من اللقاء.

وأضافت أن المدرب دفع بالثلاثي عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي ونونو مينديس في آخر نصف ساعة أمام رين، للاحتفاظ بلياقتهم البدنية.



وأشارت ليكيب إلى أن البي إس جي سيسافر اليوم الإثنين إلى ليفربول، وسيخوض تدريبه مساءً على ملعب أنفيلد.

ولفتت إلى أن إنريكي قرر خوض اللقاء بنفس التشكيل الذي بدأ به مباراة الذهاب، والتي انتهت بفوز ليفربول 1-0.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ليفربول

ونشرت ليكيب، التشكيل المتوقع على النحو التالي:

دوناروما، أشرف حكيمي، باتشو، ماركينيوس، مينديس، رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، باركولا، كفاراتسخيليا، ديمبلي

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيتأهل لدور الثمانية، منتظرا الفائز من صدام أستون فيلا وكلوب بروج.

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