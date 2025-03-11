تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحل باريس سان جيرمان ضيفا مساء اليوم الثلاثاء على ليفربول في مباراة مصيرية مساء اليوم الثلاثاء، علي أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لمواجهة الفائز من مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكى، المباراة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى دور الثمانية أو تحقيق الفوز بهدف واللجوء للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، مايولو، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليفربول



ووفقا لصحيفة ليكيب، جاء التشكيل المتوقع لسان جيرمان على النحو التالي:

دوناروما، أشرف حكيمي، باتشو، ماركينيوس، مينديس، رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، باركولا، كفاراتسخيليا، ديمبلي

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان



تنطلق صافرة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان



تذاع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وحقق ليفربول فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب التى أقيمت فى ملعب حديقة الأمراء الأسبوع الماضى، بهدف دون رد، أحرزه هارفى إليوت فى الدقيقة 87 من زمن المباراة.

ويسعي ليفربول لحجز تذكرة العبور لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا سواء بتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل بأى نتيجة أمام باريس سان جيرمان من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

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