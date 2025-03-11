ليفربول في مهمة صعبة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ليفربول الإنجليزى بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا في مهمة صعبة.

وحقق ليفربول فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب التى أقيمت فى ملعب حديقة الأمراء الأسبوع الماضى، بهدف دون رد، أحرزه هارفى إليوت فى الدقيقة 87 من زمن المباراة.

ويسعي ليفربول لحجز تذكرة العبور لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا سواء بتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل بأى نتيجة أمام باريس سان جيرمان من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وعلي الجانب الآخر يدخل فريق باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكى، المباراة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى دور الثمانية أو تحقيق الفوز بهدف واللجوء للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لمواجهة الفائز من أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، مايولو، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

وعلي صعيد متصل تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، دفعة معنوية، قبل مواجهته باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

عودة كودي جاكبو لتدريبات ليفربول



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول استعاد خدمات مهاجمه الهولندي كودي جاكبو، حيث شارك في التدريبات الجماعية، أمس الإثنين، بعدما غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وغاب جاكبو عن آخر مباراتين للريدز أمام باريس سان جيرمان وساوثهامبتون، لكنه أصبح جاهزا لمواجهة الفريق الفرنسي في مواجهة الإياب.

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