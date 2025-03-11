مباريات مثيرة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يصطدم بطموحات سان جيرمان.. ريال مدريد وبايرن ميونخ يتسلحان بالتاريخ.. ومهمة سهلة لأرسنال والإنتر

دوري أبطال أوروبا، تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمتابعة المباريات المثيرة لجولة الإياب للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد النتائج التي تحققت في مواجهات الذهاب.

وشهدت مواجهات ذهاب دوري أبطال أوروبا للدور ثمن النهائي تحقيق ريال مدريد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتعد نتيجة مباراة الريال ضد أتلتيكو إيجابية للريال في ظل تسلح المرينجي بتاريخه الكبير أمام جاره أوروبيا حيث لم يسقط أمامه من قبل في دوري الأبطال، حيث تغلب الملكي عليه في النهائي عامي 2014 و2016.

كما تفوق الريال على الأتلتي في نصف النهائي عام 2017 وفي ربع نهائي 2015، وبالتالي بات قريبًا من الفوز عليه في ثمن النهائي ليتفوق عليه بالتالي في كل الأدوار الإقصائية، كما تفادى الخسارة أمامه في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات، الأمر الذي يمنح المرينجي أفضلية نفسية.

وعلي صعيد آخر نجح بايرن ميونخ في انهاء سلسلة من 6 مباريات دون فوز أمام باير ليفركوزن في جميع المسابقات، ليحقق الفوز بثلاثية نظيفة على ملعب أليانز أرينا، ويضع قدمًا في ربع النهائي بذلك الفوز الكبير.



ولم تتمكن بقية الفرق القادمة من ملحق دوري الأبطال من الخروج بنتائج إيجابية على أرضها في لقاء الذهاب، والبداية مع باريس سان جيرمان بعد خسارته أمام ضيفه ليفربول، في ملعب حديقة الأمراء 1-0.

مهمة باريس سان جيرمان أمام ليفربول

وتعد مهمة باريس سان جيرمان صعبة في لقاء الإياب، في ظل توهج يمر ليفربول بتصدر ترتيب البريميرليج، وإقامة المباراة بملعبه أنفيلد والذي خسر باريس عليه مرتين في زيارتين سابقتين في إياب نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم (1996- 1997) وفي دور المجموعات من دوري الأبطال موسم (2018- 2019).



كما سقط بنفيكا على أرضه أمام برشلونة بهدف دون رد، ليواصل العملاق الكتالوني تفوقه على الفريق البرتغالي بعد الفوز عليه في الدور الأول أيضًا وخارج ملعبه بنتيجة (5-4)، وسيحاول البارسا استغلال ذلك التفوق للخروج من أحزانه في أعقاب وفاة طبيب الفريق يوم السبت الماضي، والعودة من جديد إلى ربع النهائي.

فيما حقق آرسنال واحد من أكبر الانتصارات في تاريخ ثمن النهائي بالفوز خارج أرضه أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة 7-1، لتصبح مهمة تأهله لربع النهائي مسألة وقت ليس أكثر.

نتائج مميزة للأندية الإنجليزية

وواصلت الأندية الإنجليزية توهجها في ثمن النهائي، بفوز أستون فيلا خارج أرضه أمام كلوب بروج بنتيجة 3-1، ليقترب من العودة لربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم (1982- 1983)، وكانت المرة الأولى في موسم (1981- 1982) الذي توج خلاله بلقب البطولة.

وانتقم إنتر لغريمه ميلان بالفوز خارج أرضه أمام فينورد بهدفين دون رد، ليقترب كثيرًا من التأهل لربع النهائي، وذلك بعد إقصاء الفريق الهولندي للروسونيري في الملحق.

وأخيرًا يخوض بوروسيا دورتموند وصيف نسخة العام الماضي مباراة الموسم أمام ليل، حيث تعادل على أرضه ذهابًا (1-1)، ويأمل في إنقاذ موسمه وتفادي الخروج المبكر، في ظل تذبذب نتائجه في الدوري الألماني واحتلاله المركز العاشر.

ريال مدريد البطل التاريخي



وعلي صعيد آخر يعد ريال مدريد من أعرق الأندية في تاريخ دوري الأبطال، فالريال هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 15 لقبًا

وبالنظر إلى ثمن النهائي الذي نشهد مبارياته هذا الأسبوع، فريال مدريد أكثر الأندية التي وصلت إلى هذا الدور بواقع 22 مرة مقابل 21 مرة لبايرن ميونخ في المركز الثاني في القائمة.

أما البايرن فيحتل المركز الثالث مناصفة مع ليفربول برصيد 6 ألقاب بدوري الأبطال، ويعد البايرن أكثر الأندية تخطيًا لثمن النهائي في دوري الأبطال بواقع 16 مرة من قبل، ويحتل الريال المركز الثالث في القائمة بواقع 13 مرة.

كما يعد البافاري أكثر الأندية التي حققت الفوز بالمباريات في ثمن النهائي بين الذهاب والإياب بواقع 24 انتصارًا، ويحتل الريال المركز الثالث برصيد 22 فوزًا.

ويتصدر البايرن قائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في ثمن النهائي بواقع 104 أهداف، مقابل 72 هدفًا للريال في المركز الثالث.

ويملك البايرن 4 مباريات بين أكبر انتصارات تحققت في هذا الدور بالفوز (7-0) أمام بازل عام 2012 وبنفس النتيجة على شاختار عام 2015 والفوز (7-1) على سبورتنج لشبونة عام 2009 وبنفس النتيجة على سالزبورج عام 2022.

مواعيد مباريات الإياب لدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 11 مارس

برشلونة ضد بنفيكا - 7:45 مساءً

ليفربول ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً

باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ - 10 مساءً

إنتر ميلان ضد فينورد - 10 مساءً

الأربعاء 12 مارس

ليل ضد دورتموند - 7:45 مساءً

أرسنال ضد آيندهوفن - 10 مساءً

أستون فيلا ضد كلوب بروج - 10 مساءً

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد - 10 مساءً

نتائج جولة ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج البلجيكي 1-3 أستون فيلا الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني 2-1 أتلتيكو مدريد الإسباني

آيندهوفن الهولندي 1-7 آرسنال الإنجليزي

بورسيا دورتموند الألماني 1-1 ليل الفرنسي

فينورد الهولندي 0-2 إنتر ميلان الإيطالي

بنفيكا البرتغالي 0-1 برشلونة الإسباني

بايرن ميونخ الألماني 3-0 باير ليفركوزن الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي 0-1 ليفربول الإنجليزي

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