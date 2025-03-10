الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم برشلونة مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يواجه أزمة كبرى في مباراته ضد بنفيكا البرتغالي.

ويستقبل برشلونة نظيره بنفيكا، غدا الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

 

مدافع برشلونة مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إنييجو مارتينيز، مدافع برشلونة، حصل على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب ضد بنفيكا، وبالتالي في حالة تلقيه بطاقة جديدة في مباراة الغد ستكون الثالثة له في البطولة، وسيغيب عن لقاء ذهاب ربع النهائي، حال تأهل برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الأمر من شأنه أن يضع برشلونة في أزمة غدا، خاصة وأن المدرب هانز فليك سيكون مضطرا للاعتماد على مارتينيز من البداية، في ظل غياب باو كوبارسي، المطرود بالبطاقة الحمراء في لقاء الذهاب.

في الوقت ذاته، أشارت الصحيفة، إلى أن كلا من جوليس كوندي وأليخاندرو بالدي ومارك كاسادو وفرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز وفيران توريس وبابلو جافي، قد حصلوا على بطاقة صفراء واحدة في دوري أبطال أوروبا، وسيحاولون تجنب تلقي البطاقة الثانية غدا، حتى لا يدخلون ذهاب ربع النهائي وهم مهددون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة نادي برشلونة بنفيكا بنفيكا البرتغالي دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

دي ماريا يصدم بنفيكا قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

جوهرة كولومبية علي رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

على رأسهم فليك، رباعي برشلونة الأكثر تأثرًا بوفاة طبيب الفريق

برشلونة يطلب الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة بنفيكا

الأكثر قراءة

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

مسلسل إش إش الحلقة 11، زواج مي عمر وماجد المصري

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة الأهلي في القمة 130

منوعات

المزيد

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، مكحول بن أبي مسلم "إمام أهل الشام"

ما موقف الإسلام من التنمر وهل يعصم الصيام الحقيقي صاحبه منه ؟ وزير الأوقاف السابق يرد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية