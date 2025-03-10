نجم برشلونة مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يواجه أزمة كبرى في مباراته ضد بنفيكا البرتغالي.

ويستقبل برشلونة نظيره بنفيكا، غدا الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مدافع برشلونة مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إنييجو مارتينيز، مدافع برشلونة، حصل على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب ضد بنفيكا، وبالتالي في حالة تلقيه بطاقة جديدة في مباراة الغد ستكون الثالثة له في البطولة، وسيغيب عن لقاء ذهاب ربع النهائي، حال تأهل برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الأمر من شأنه أن يضع برشلونة في أزمة غدا، خاصة وأن المدرب هانز فليك سيكون مضطرا للاعتماد على مارتينيز من البداية، في ظل غياب باو كوبارسي، المطرود بالبطاقة الحمراء في لقاء الذهاب.

في الوقت ذاته، أشارت الصحيفة، إلى أن كلا من جوليس كوندي وأليخاندرو بالدي ومارك كاسادو وفرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز وفيران توريس وبابلو جافي، قد حصلوا على بطاقة صفراء واحدة في دوري أبطال أوروبا، وسيحاولون تجنب تلقي البطاقة الثانية غدا، حتى لا يدخلون ذهاب ربع النهائي وهم مهددون.

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