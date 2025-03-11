مسلسل الشرنقة الحلقة 12، الكشف عن حقيقة هوية الروسي

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل الشرنقة حول حازم (أحمد داود) الذي يكشف لزوجته سلمى بأنه كان قد ترك مبلغ مالي لها نحو ٢٥ مليون جنيه لدى يحيى.

تتعجب سلمى من اسم يحيى الذي كان بجوارها فترة طويلة ولم يخبرها بأمر المال رغم أنه كان يعلم بظروفها المادية السيئة التي كانت تعيش فيها.

وتذهب وفقا لتعليمات حازم وتحصل على المال بعد الضغط على يحيى بأسرار يعرفها عنه حازم، وتضع المبلغ في حقائب وساعدها شقيقها ياسر. ولاحظت سلمى وجود سيارة تراقبهم فقررت الذهاب لأقرب “مول” وحاولت الحصول على سيارة كما وصف لها حازم خاصة أنهم يضعون سيارات للظروف الاحتياطية في “باركنج” المراكز التجارية ولكنها وجدت أنور يراقبها.

تصعد إلى المول وتدخل دورة المياه وتختبئ ويدخل أنور ورائها وكاد أن يقتلها لولا أن دخول سيدة أنقذتها من الموقف الصعب، وتحاول التواصل مع حازم ولكنه كان يعاني من نوبات انسحاب وبعدما استفاق أخبر سلمى أن تذهب إلى سيدة ستحميها هي وابنتها وهي فاتن علام.

وفي النهاية يتم الكشف عن أن الروسي هو دكتور ورئيس قسم العلوم الجنائية ويخبره الضابط عمر بكل خطوات حازم.

مسلسل الشرنقة الحلقة 11

دارت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الشرنقة حول حازم (أحمد داود) الذي يبدأ في مرحلة تبطيل المخدر الذي كانت تضعه دنيا في طعامه وشرابه فيشعر بأعراض الانسحاب ويرى هلاوس بصرية، ورغم ذلك يحاول استجماع نفسه لحضور الاجتماع مع تجار المخدرات لتوزيع المخدر الجديد.

ويحذر حازم دنيا (سارة أبي كنعان) وأنور (محمد عبده) من أي خطر يمس زوجته وابنته، ويبلغهم أنه ليس في حاجة إلى مخدر منهم، ويطلب من دنيا أن تتركه وحده.

ويقرر أنور أن يخبر الروسي عن تخلي حازم عن المخدر، فيختطف الروسي دنيا ويحفر رجاله قبر لها عقابا على عدم إخبار الروسي بأمر مرور حازم بأزمة نفسية، ويخبرها أن حازم يعمل مع الشرطة وأنه سيستخدمه لتوصيل رسائل معينة للشرطة؛ لكي ينجح في ترويج الصنف الجديد، وتنتهي الحلقة بالروسي الذي يأمر أنور بإيذاء زوجة حازم وابنته.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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