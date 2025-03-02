قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.. وتعليق صادم من الابنة الصغرى

تذيع إذاعة القرآن الكريم في ثاني أيام شهر رمضان قرآن المغرب بصوت القاريء الشيخ محمد صديق المنشاوي، والتلاوة من الآية 12 حتى الآية 45 من سورة الأنعام، وتسبق أذان المغرب بثلاثة أرباع الساعة.

من جانبها..عقلت الدكتورة فادية المنشاوي، وهي الابنة الصغري للقاريء الراحل على تكرار إذاعات تلاوة بعينها وإهمال أخرى، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحزن يعتصرني من عدم التوفيق في اختيار حفلة الوالد …

قد ارسلنا حفلة الروم أسيوط وهي حفلة لم تذع على إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

وهي متعة ما بعدها متعة، وكذا أرسلنا تسجيلا لسورتي الواقعة والحديد من ليبيا، كما أرسلنا حفلة الحشر والطارق الفجر والفاتحة وأول البقرة من المسجد الأموي، وهناك كثير ممن لم يُذع للشيخ محمد صديق المنشاوي"، مختتمة: “ولكن يبدو أن الإذاعة تصر على ظلم الوالد، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي..ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

كان جدول قراء المغرب الذي نشره رئيس شبكة القرآن الكريم إسماعيل دويدار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أثار جدلًا كبيرًا؛ لأسباب عديدة، من بينها: استبعاد قراء عظام مثل: الشيخ علي محمود والشيخ محمد الصيفي، وكذلك تكرار تلاوات محددة.

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