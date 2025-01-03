أسرة الشيخ المنشاوي تنتقد قناة مصر قرآن كريم وإذاعة القرآن الكريم، ما القصة؟

انتقدت ابنة الشيخ محمد صديق المنشاوي، قناة مصر القرآن الكريم، بعد نشرها إعلانًا لقراء القناة بدون صورة وصوت والده.

وقالت فادية محمد صديق المنشاوي بعد نشر إعلان القناة عبر صفحتها بـ"فيس بوك": “هذا إعلان قناة مصر قرآن كريم كما ترون، خلا من صوت الوالد وحتى صورته لا أثر لها!”.

وأضافت: “أما إذاعة القرآن الكريم من القاهرة فقد ضاعت فرحتنا بوقف الإعلانات لغياب الوالد اليومي من عليها من بعد انتهاء مرتله لا أثر له؟!!! فبعد أن كان الأمل أن يثبتوا له ولرفاقه الذين ليس لهم فقرة يومية ثابتة مكان وقت الإعلانات.. تم تجاهله!”.



وتابعت: "يشهد الله أني لم أطلب شيء خاص من أي مسئول في الإذاعة مطلقا، إلا في ذكرى وفاة والدي الماضية أرسلت وقتها التلاوات التي نريد أن يستمتع بها جمهور المستمعين غير هذا يشهد الله أني كنت أكتب فقط أريد العدل والعدل فقط".

واختتمت: “إلى متى يُبح صوتنا لينال الشيخ محمد صديق المنشاوي مكانته التي تليق به في إعلام بلده؟”.

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