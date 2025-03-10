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دين ودنيا

أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من الفاحشة

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، فيتو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن تعدد الزوجات مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.

 

هل يحق للرجل الزواج من أخرى دون مبرر

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف،  خلال حواره ببرنامج " أصعب سؤال"، أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.  

 

هل تعدد الزوجات محرم شرعا؟

ولفت إلى أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، وهو مباح، وأن كل شخص أدرى بنفسه، وأن التعدد شرطه العدل.

وأشار إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منع الإمام علي، من التعدد، فالتعدد ليس واجبا وليس سنة عن النبي.

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