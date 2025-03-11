الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر السمك اليوم بسوق العبور، تراجع الجمبري 40 جنيهًا وارتفاع البلطي

السمك
السمك

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، في سوق العبور للجملة. 

سعر السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، في السطور التالية: 

<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح  سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 74 إلى 78 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت  أسعار البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 73 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 90 إلى 140 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 140 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 330 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر السبيط

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 330 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

سعر الجمبري

  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 40 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 195 جنيهًا حسب الحجم.
<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك

سعر السمك

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك السردين

  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى موقع فيتو فيتو اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا

الأكثر قراءة

مصرع كومبارس وإنقاذ 4 آخرين في سقوط سيارة بترعة المريوطية أثناء عودتهم من التصوير (صور)

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

اختفى قبل الفطار ولم يؤم المصلين في التراويح، العثور على جثة طالب ثانوي داخل بئر بالأقصر

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

بعد وفاة زميلتهم، بيان جديد لطلاب طب المنوفية يكشفون عن تغيير مفاجئ في الدرجات

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تراجع الليمون 20 جنيها وقفزة غير مسبوقة للفلفل ألوان

لحظة انتشال سيارة الكومبارسات بعد سقوطها بترعة المريوطية (فيديو)

هجوم أوكراني غير مسبوق بعشرات المسيّرات يستهدف موسكو (فيديو)

منوعات

المزيد

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

إجلاء مئات العائلات في جواتيمالا بسبب بركان فويجو و30 ألف شخص في مرمى الحمم البركانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية