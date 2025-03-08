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اقتصاد

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض البلطي والجمبري يبدأ بـ 170 جنيها

أسعار السمك، فيتو
أسعار السمك، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم السبت الموافق 8 مارس 2025، في سوق العبور للجملة. 

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 8 مارس 2025، في السطور التالية: 

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح  سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 71 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوحت  أسعار البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 90 إلى 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 190 جنيهًا حسب الحجم.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك السردين

  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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