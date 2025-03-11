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حوادث

تسيير حركة المرور بالمنطقة الصناعية بأكتوبر بعد انقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص

تسيير الحركة المرورية
تسيير الحركة المرورية بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، فيتو

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية بشارع اللودر  بالمنطقة الصناعية في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بعدما تسبب  انقلاب سيارة سوزوكي، في إصابة 4 أشخاص وزحام مروري.

 وقامت قوات الإدارة من سحب السيارة عبر أوناش المرور وانتظام حركة المركبات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالمنطقة الصناعية.


وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي بشارع اللودر مما أسفر عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى المركزي للعلاج.


 حادث طريق الأوتوستراد اليوم 

وعلى جانب آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تريلا بأتوبيس أعلى طريق الأوتوستراد، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الادارة العامة للمرور أمن الجيزة شرطة النجدة شرطة ثالث أكتوبر

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