ماذا قدم بيراميدز والمصري في الدور الأول بالدوري قبل مواجهة مجموعة التتويج؟

الدوري المصري، يلتقي فريق بيراميدز ونظيره المصري مساء بعد غدا الاربعاء علي إستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الاولي بالدور الثاني بمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا علي المصري البورسعيدي في الساعة الـ 9:30 مساءً مساء بعد غدا الاربعاء في ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الاولي بالدور الثاني بمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة على قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ماذا قدم بيراميدز بالدور الاول بالدوري

وأنهي بيراميدز المرحلة الأولي متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة،من خوض 17 مباراة كما حقق بيراميدز رقما مميزا بعد تحقيق الفوز في 13 مباراة كأكثر فرق الدوري المصري تحقيقا للانتصارات الموسم الجاري.

كما نجح بيراميدز في الانفراد برقم مميز آخر وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف 32 هدفا كأقوي خط هجوم بالبطولة متفوقا على الأهلي والزمالك 30 هدفا لكل منهما.

ودخل مرمى الفريق السماوي عشرة اهداف كثاني اقوي خط دفاع بعد النادي الاهلي.

يعد فيستون ماييلي ومصطفي فتحي هدافا الفريق برصيد ستة اهداف ويحتلان الترتيب الرابع بقائمة هدافي الدوري يليهما ابراهيم عادل 5 اهداف واحمد قطة وايجولا برصيد 3 اهداف.

اما ابراهيم عادل فيأتي علي رأس قائمة أفضل صانع العاب برصيد ستة اهداف يليه محمد الشيبي 4 اهداف.

ويعد فيستون ماييلي الاكثر مشاركة بين لاعبي بيراميدز بـ 1277 دقيقة يليه احمد الشناوي بـ 1260 ثم الشيبي 1216 ثم محمد حمدي 1206 وابراهيم عادل بـ1186.

ماذا قدم المصري بالدور الاول بالدوري

أنهى فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بو جلبان مبارياته بالدور الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

خاض فريق المصري البورسعيدي 17 مباراة فاز خلالها في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 وأحرز لاعبوه 19 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا.

صلاح محسن هو هداف الفريق برصيد 7 اهداف يليه كريم بامبو 3 اهداف ومحمود حمادة ومحمد الشامي ولكل منهما هدفين.

ويأتي عبد الرحيم دغموم في الترتيب الاول كافضل صانع أهداف للفريق برصيد 4 اهداف كما واكثر اللاعبين مشاركة بواقع 1208 دقيقة يليه كريم العراقي بواقع 1200 دقيقة ثم محمود حمادة 1179 دقيقة ومحمد هاشم 1126 دقيقة ومحمود جاد 1065 دقيقة.

ترتيب بيراميدز والمصري بجدول الدوري

يحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري ومجموعة التتويج برصيد 42 نقطة ويحل المصري في الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة.

وتم تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين من خلال ترتيب الدور الأول، وتضم مجموعة التتويج 9 أندية لتحديد البطل والفرق المشاركة قاريا، فيما تضم مجموعة الهبوط 9 أندية أخرى، لتحديد الفريقين الهابطين.

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

ويعد بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

وتتصدر مواجهة القمة بين الزمالك وضيفه الأهلي في القمة 130، لقاءات الجولة الأولى بمرحلة التتويج، حيث تتجه الأنظار غدا الثلاثاء، إلى ستاد القاهرة، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - إستاد القاهرة

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - إستاد السويس الجديد

سيراميكا - باي

ترتيب المجموعة الاولي بالدوري المصري

1- بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.