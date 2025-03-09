اتحاد الكرة، مباراة الأهلي والزمالك بحكام مصريين

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن مباراة القمة ١٣٠ بين الأهلي والزمالك ستار بطاقة تحكيم مصري حيث لم يطلب أي فريق طاقم تحكيم أجنبيا.

وتابع المصدر بأن دور الاتحاد في توفير طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة، يقتصر على اختيار الطاقم الذي سيدير المباراة، وإنهاء كافة الإجراءات، لكن دون تحمل الاتحاد أي تكاليف مالية، وهو ما تم بالفعل.

الأهلي والزمالك لم يطلبا حكاما أجانب

أوضح المصدر أن تم الاتفاق بين الاتحاد ولجنة الحكام منذ اللحظة الأولى على توفير طاقم تحكيم أجنبي، تحسبا لطلب أي طرف من طرفي القمة الأهلي أو الزمالك لتواجد طاقم الحكام الأجنبي، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن من جانب أي طرف.

توقيت المباراة جاء مفاجئًا

المصدر شدد على أن مباراة القمة 130 حتى الآن بأحد الحكام المصريين المتاحين في الوقت الحالي، لأن اختيار هذا التوقيت لإقامة المباراة جاء مفاجئا للجميع بعد القرعة التي أجريت بواسطة رابطة الأندية، ووضع وقتا ضيقا للجميع لاتخاذ قرارات سريعة، وسيتم الكشف عن طاقم الحكام المعين خلال ساعات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهة الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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