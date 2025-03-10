الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة وزيادة سطوع الشمس

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة ويصاحب ذلك استقرار فى الأحوال الجوية.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة إلى تأثرنا بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبي للرياح.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 10 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الإثنين 10 -3- 2025 بمحافظة البحيرة


يذكر أننا فى النصف الثانى من فصل الشتاء وأيام قليلة تفصلنا عن فصل الربيع، حيث يبدأ فلكيا يوم 20 مارس المقبل.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم   الاثنين، ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد  وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية،و جنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14

 

 

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