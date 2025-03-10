مسلسل النص الحلقة 10، أحمد أمين يتحول لبطل قومي بعد إنقاذ المقبرة من يد المحتل

مسلسلات رمضان 2025، تحمل الحلقة العاشرة من مسلسل النص عنوان “الحاوي اهو”، وتشهد أحداثها تمكن الصاغ علوي من انقاذ المقبرة بعد أن عاد إليها المحتل مع التاجر الفرنسي لها، وذلك بفضل عملية السرقة التي نفذها في الحلقة.

يدرك الصاغ علوي أن النص لم يكن يهدف للسرقة من المقبرة وانما توريط التاجر الفرنسي وزجه بالسجب، والذي يجعله يعرض عليه وظيفة حلال لكنه يخبره انه خلق لهذا العمل ولا يجد نفسه في أي شيء آخر، ليحتفل كلًا من عبد العزيز وعصابته مع الصاغ علوي لتمكنهم من انقاذ المقبرة.

يلقي الصاغ علوي ترقية لرتبة “بكباشي” من مسؤول الجيش الانجليزي وذلك بعض قبضه على التاجر الفرنسي في الأقصر، وفي نفس الوقت بصبح النص بطل قومي، بعد ان ينتشر خبر انقاذه للمقبر في الصحف.

ويتبين من أحداث الحلقة أن الإنجليز هم من قاموا بنشر أخبار النص فى الصحف المصرية، حيث كشفت الصحفية ماري آن أنهم يعتزمون تشويه صورته بين جموع الشعب المصري بألصاق اسمه في سرقة حجاج البيت الحرام، حتي يكرهه المصريين ويساعدوهم في القبض عليه.

وعرضت الصحفية ماري آن على النص عملية جديدة لانقاذ أكثر من 80 كيلو من الذهب من أيدي الأنجليز حيث يعتزموا سرقته ونقله لبريطانيا، والذي يوافق عليه النص عندما يعلم كمية الذهب الموجودة وانه يستطيع الحصول على بعضًا منه عند انقاذه من بين يدي المحتل.

وفي نفس الوقت، يحقق درويش حلمه بتقديم اول مونولوج له على المسرح بستخدام الأموال التي تربحها من سرقة عقد الالماظ، ولكن سرعان ما يتحول الحلم لكابوس حيث يصبح اضحوكة المكان بسبب “التهتهة” في لسانه والتي تمنعه من القاء المونولوج بسلاسة كما أراد.

وتنتهي أحداث الحلقة بطلب عيشة زوجة النص منه ان يتزوج عزيزة والدة زقزوق وذلك بسبب عدم قدرتها على الحمل.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل النص

حملت الحلقة التاسعة من مسلسل النُص عنوان “يالي دنست الآثار”، وشهدت تمكن النص من تشتيت الصحفية “ماري آن” عن ما فعلته عصابة النص في محطة القطار بالأقصر، واستخدامها لاقناع الانجليز الذي يرغبون في بيع الآثار بأنه خبير انتيكات حقيقي، ويستطيع النص الاتفاق مع الندوب الانجليزي وتاجر الآثار اليهودي ليساعدهم في بيع قناع الملك الموجود في المقبرة.

وبمساعدة اسماعيل يحضر النُص فخ داخل المقبرة ليرهب المندوب والتاجر باستخدام الجرامافون، ولكن يضع بالخطأ أغنية لمنيرة المهدية، لتوشك خطتهم على الفشل ولكن يغفي زقزوق في أعد التوابيت ويستيقظ بالصدفة وقت وصل النص مع الأجانب لفروا جميعًا في خوف وينج النص في انقاذ المقبرة الآثرية من أيدي المحتل.

قبل عودته إلى مصر ينشل النُص مجوهرات التاجر الفرنساوي، برغم اعتراض الصاغ علوي على هذه السرقة.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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