مسلسلات رمضان 2025، عبير صبري تستعين بدجال لتحقيق أحلامها في الحلقة 10 من الحلانجي

مسلسلات رمضان 2025 ، تبدأ أحداث الحلقة 10 من مسلسل الحلانجي بالكشف عن علاقة مشبوهة بين المعلم خليل الذي يلعب دوره محمد لطفي ووردة "إيناس النجار".

ويتحدث طه الحلانجي مع سماح "أيتن عامر" بشأن خناقنته مع ابن عمها، في الحارة الشعبية التي يسكن فيها، وتطلب منه عدم المشاجرة معه مرة أخرى.

ويقوم أحد أفراد عصابة محمد لطفي بسرقة رجل الأعمال محمود قابيل والحصول على أهم الأوراق الخاصة به وبابنته.

وتعرض سماح"أيتن عامر" علي طه الحلانجي أن يتركها بسبب مرضها، لكنه يرفض ويؤكد لها أنه سيقف بجابنها، ويخرج والد طه الحلانجي بكفالة 50 ألف جنيه.

وتذهب زوجة طارق صبري له وتريد أن تتأكد منه هل قام بالهجوم علي منزل والدها أم لا، لكنه يفاجئها بطلب الرجوع لها.

وتذهب عبير صبري لأحد الدجالين وتأتي له بالزيبق الأحمر كي يحقق لها أحد أحلامها، وهو الإنجاب.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحلانجي قيام عبير صبري بسرقة ملف المناقصة الخاصة بزوجها مقابل مليون دولار.

وتقوم وردة "إيناس النجار" بالذهاب إلي طه الحلانجي، وتطلب منه مليون جنيه، وتهدده أنها ستقوم بإخبار خطيبته سماح "أيتن عامر" بأنه قام بالضحك عليها. له ابن منها.

ويتم القبض علي حسانين "سامح الصريطي" بتهمة الرشوة، بعد أن وجدوا مبلغ من المال داخل منزله، وتم تلفيق القضية له من قبل أحد الأشخاص الذى رفض والد الحلانجي أن يتعامل معه.

ويبدأ طه الحلانجي في البحث عن شخص داخل السجن ليكون مع والده، بينما يبدأ إبراهيم الثمان بالبحث عن الشخص الذي قام بتلفيق تهمة السرقة لوالده الحلانجي ليكون متهرب من الضرائب.

ويعرض محمود قابيل علي زوج ابنته الذي يلعب دوره الفنان طارق صبري 10 ملايين جنيها مقابل طلاقه منها لكنه يرفض الانفصال، ويقرر رفع دعوى بيت الطاعة.

الحلقة 8 من مسلسل الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحلانجي مشاجرة لوردة "إيناس النجار" داخل الكباريه الذي ترقص فيه، ويبدأ حبيبها في الغيرة عليها، ويطلب منها عدم الرقص مرة أخرى.

ويقابل طه الحلانجي "محمد رجب" وردة "إيناس "والتي تخبره أن له ابنا منها أثناء علاقتهم القديمة.

ويظهر ابن طه الحلانجي وهو مع شقيقه الأكبر سعيد "أحمد وفيق" بعد أن تزوج بوردة "إيناس النجار" وخدعته بأنها حامل منه وتم تسجيل الطفل باسمه.

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.