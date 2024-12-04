​هيئة الدواء تحذر من استخدام الملينات في علاج الإمساك بدون استشارة الطبيب

حذرت هيئة الدواء المصرية من إهمال علاج الإمساك، حيث يؤدي إلي مضاعفات صحية خطيرة، وقالت هيئة الدواء المصرية: إن أعراض الإمساك عبارة عن:​

١-خروج البراز بصعوبة أو مع وجود ألم.​

٢-خروج البراز أقل من ٣ مرات في الأسبوع.​

٣-الشعور بالانتفاخ أو عدم الراحة، ألم أو تقلصات في البطن.​

٤-الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل كامل بعد التبرز.​

٥-الشعور بالخمول.​

ونصحت بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل بدء أي علاج.​

​وأشارت أنه في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن علاج الإمساك يتم من خلال عدة طرق تشمل:

١- تعديل النظام الغذائي وتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الفول والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات

٢-تغيير نمط الحياة

٣- زيادة تناول المياه، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام

٤-تغيير أو إيقاف الدواء المسبب للإمساك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي

٥-استخدام الملينات لكن بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي

وأشارت أن أسباب الإمساك​ تشمل:

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١-نقص الألياف من خلال تناول كميات قليلة من الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة.​



٢-الجفاف بسبب عدم تناول مياه بشكل كافي.​

٣-نقص النشاط البدني.​

٤-تغيرات في الروتين مثل السفر أو التغيرات في النظام الغذائي.​

٥-بعض الأدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب ومضادات الحساسية وبعض أدوية الضغط.​

٦-مشاكل في وظيفة الأمعاء.​

٧-سوء استخدام الملينات.​

وعندما يصاب المريض بـالإمساك، فإن الخطوة الأولى الجيدة هي إجراء تغييرات على النظام الغذائي، فيمكن أن يكون لما يأكله الإنسان تأثير كبير على مدى سلاسة عمل الجهاز الهضمي - وخاصة كمية الألياف التي يحصل عليها، الألياف هي كربوهيدرات تساعد بشكل طبيعي في الحفاظ على الانتظام، ولكن معظم البالغين يحصلون فقط على نصف الكمية التي يحتاجونها كل يوم.

يجب أن تحصل النساء على 22-25 جرامًا من الألياف يوميًا، والرجال 28-31، ولا يحتاج الشخص إلى حساب كل جرام، بدلًا من ذلك البحث عن الأطعمة الغنية بالألياف واستبدلها بأطعمة أقل أليافًا.

أطعمة غنية بالألياف وتساعد على علاج الامساك

الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة للصحة لذا حاول من المهم إضافتها إلى الوجبات الرئيسية الخفيفة:

الكمثرى: هى واحدة من أكثر الفواكه التي تحتوي على الألياف، حيث تحتوي كل كمثرى متوسطة الحجم على 6 جرامات، لا يجب تقشيرها للحصول على أقصى قدر من الألياف.

الشوفان: جميع الأصناف هي حبوب كاملة وغنية بالألياف، ويحتوي كل كوب من دقيق الشوفان المطبوخ على 4 جرامات من الألياف.

البطاطس: بصرف النظر عن البطاطس المقلية، فإن البطاطس مغذية، حيث تحتوي على كمية مدهشة من فيتامين سي بالإضافة إلى 3 جرامات من الألياف لكل بطاطس متوسطة الحجم.

بذور الكتان وبذور الشيا: رش هذه البذور في دقيق الشوفان والعصائر وحتى المخبوزات للحصول على طريقة سهلة للحصول على بضعة جرامات إضافية من الألياف.

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