مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الزراعى الشرقى.

حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى الشرقى

وتلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الزراعى الشرقى.

وبالمعاينة والفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق رضا-41 سنة، أثناء قيادته سيارة نصف نقل محملة ببضاعة متجهة إلى إحدى المزارع الخاصة بقنا، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع مرافقه سليمان-41 سنة وإصابة السائق بكدمات وسحجات متفرقة، وجرى نقل الجثة والمصاب الى المستشفى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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