جريمة قتل تهز الطالبية.. زوج ينهي حياة زوجته بعد خلاف على عملها.. النيابة: أزهق روحها وسدد لها لكمات فى وجهها

شهدت منطقة الطالبية، واقعة مأساوية راحت ضحيتها سيدة على يد زوجها أثر تعدى عليها بعد طلبها منه الذهاب الى العمل بمصنع ملابس.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما استمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الوقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية.

“طلبت الذهاب للعمل فى مصنع ملابس”.. مقتل سيدة على يد زوجها فى الطالبية.. النيابة " إزهق روحها وسدد لها لكمات فى وجهها

نص أمر الإحالة فى مقتل سيدة الطالبية على يد زوجها

وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية،إحالة فى القضية رقم 268 لسنة ٢٠٢٤ جنايات الطالبية والمقيدة برقم ٢٤٧٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "أحمد.م.خ " “ محبوس “ مقيم مركز طامية - الفيوم وله محل إقامة ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية ؛ لأنه في يوم ٧ / ١ / ٢٠٢٤، قتل المجني عليها ”سارة.خ ” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة لكمات بوجهها وأطبق على عنقها قاصدًا من ذلك ازهاق روحها، فأحدث بها الاصابات وفقا للتقرير الطبى للصفة التشريحية.

وذكر أمر الأحالة، بان المتهم أحرز أداة (غطاء رأس) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمادتين ۱۲۰، ۲۳۱ من قانون العقوبات، والمادتين ٢٥٠١/١ مكرر من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٥ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧،بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

وأوضح أمر الاحالة وبناء على ما تقدم أولا، إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم إحتياطيا على ذمة المحاكمة.



ثانيًا، إعلان المتهم بأمر الإحالة، ثالثا، إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، رابعا ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.



نص تقرير الطب الشرعى فى مقتل سيدة على يد زوجها

وذكر نص تقرير الطب الشرعى، بعد الاطلاع على قرار النيابة في القضية عليه.. اثبت انا الدكتورة نهى قاري الطبيب الشرعي بدار التشريح، قد قامت بالاطلاع بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة وبيان سبب الوفاة وما كان توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وأخذ عينة حشوية لفحصها، وإجراء الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفاة سارة خميس.



وبعد الاطلاع تبين أن المتوفية طلبت من المتهم أن تذهب إلى عملها بمصنع ملابس إلا أنه رفض ذهابها وحدثت مشاجرة بينهما وقام على إثرها بإسقاطها أرضا ممسكا إيشارب ملفوف حول رقبتها ثم قام بخنقها بيده منها لا عليها بالضرب على وجهها حتى فارقت الحياة.

وأوضح تقرير الطب الشرعى وجود بعض الإصابات الظاهرية بالجسد وآثار اعتداء على المجنى عليها نتيجة تعد.

وشهدت جلسة محكمة جنوب الجيزة المنعقدة بزينهم، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته.

الدفاع يشكك فى تقرير الطبيب الشرعى عن سبب الوفاة

ودفع المستشار ممدوح عبد الجواد دفاع المتهم، بأن التقرير الطبي الشرعي لم يثبت أو يحدد كيفية الوفاة على وجه الدقة، ولم يحدد ساعة الوفاة التي تمت بعد مغادرة المتهم لشقته وترك زوجته وهي على قيد الحياة تمارس حياتها الطبيعية بأكثر من ست ساعات.

وأضاف المستشار ممدوح عبد الجواد دفاع المتهم، بأن تقرير الـ DNA يثبت أن البصمة الوراثية المأخوذة من قليمات أظافر المجني عليها لم تشتمل على وجود بصمة وراثية للمتهم.. وطالب الدفاع بسماع شهادة الطبيب الشرعى لمناقشته.

وقررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل نظر القضية لجلسة 12 مايو 2025، لاستدعاء الطبيب الشرعي للحضور إلى المحكمة لمناقشته.

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