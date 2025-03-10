القبض على طفل ووالدته بعد تداول فيديو عن استجدائه المارة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طفل بإستجداء المواطنين والإمساك بإحدى السيارات أثناء سيرها بمحافظة القاهرة معرضًا حياته للخطر.



عقب تداول فيديو.. القبض على طفل ووالدته لإستجداء المارة والإمساك بسيارة أثناء سيرها

إستجداء المارة والإمساك بسيارة أثناء سيرها

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طفل بإستجداء المواطنين والإمساك بإحدى السيارات أثناء سيرها بمحافظة القاهرة معرضًا حياته للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الطفل،مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد إستجداء المواطنين داخل السيارات والتحصل منهم على مبالغ مالية بتحريض من والدته (مقيمة بذات العنوان " لهما معلومات جنائية) أمكن ضبطها.

وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال نجلها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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