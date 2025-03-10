ضبط دجالين أوهما المواطنين بالعلاج الروحاني للنصب عليهم في الإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية،القبض على شخصين بزعم العلاج الروحانى للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الاسكندرية.

نصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل – 3 هواتف محمولة وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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