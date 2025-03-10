الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

ضبط المتهم بسحل زوجته في الشارع بالشرقية

ضبط المتهم بسحل زوجته
ضبط المتهم بسحل زوجته في الشارع بالشرقية

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بجذب إحدى السيدات من داخل سيارة وإلقائها بالطريق العام.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بجذب إحدى السيدات من داخل سيارة وإلقائها بالطريق العام.
 

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 وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول ( أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالجسم "ووالده ) طرف ثان ( زوجة الأول "مصابة بكدمات بالجسم" وخالها) لوجود خلافات زوجية تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض مما أدى لحدوث إصابتهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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