إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم 3 سيارات بمحافظة قنا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات في قرية الجزيرية بمركز قنا، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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