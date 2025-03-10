الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حي ثان الزقازيق يستجيب لشكاوى المواطنين ويوجه بتمهيد طريق بحر مشتول

حملة لتمهيد طريق
حملة لتمهيد طريق بحر مشتول بالشرقية

 قام اليوم محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق والمتضررين من التكسير والحفر بطريق بحر مشتول الناتجة من أعمال حفر وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي.

جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتلة زوجها بالشرقية

استدعاء المعدات اللازمة 

وقام رئيس الحي باستدعاء المعدات اللازمة وفرد تربة من الرمال الحمراء على الحفر الناتجة عن حفر خط الغاز وتمهيد الشوارع وتسوية الطريق وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات لحين بدء أعمال الرصف تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين لتحسين جودة الخدمات المؤداه إليهم.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريق بحر مشتول التكسير ةالحفر مدينة الزقازيق منطقة الصيادين شكوى المواطنين الاستجابة الفورية محافظة الشرقية

مواد متعلقة

جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتلة زوجها بالشرقية

أبو صالح ملك الكنافة البلدي في الزقازيق: العجينة الحلوة سرالصنعة (فيديو وصور)

قرار من جنايات الزقازيق بشأن المتهم بالشروع في قتل سيدة بصان الحجر

جامعة الزقازيق تبحث سبل إنشاء وحدةلمكافحة الشائعات

الأكثر قراءة

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة بسبب حكام مباراة القمة

السيسي يوجه الحكومة بالبدء في طرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

اتحاد الكرة يدرس تعيين أحمد حسن متحدثًا رسميًّا للجنة الفنية خلفًا لـ طولان

أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة الله واتباع النبي (فيديو)

علي جمعة: الله طمس على قلوب قتلة الأبرياء في غزة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة سجاح المرتدة

المزيد
الجريدة الرسمية