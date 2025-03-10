حي ثان الزقازيق يستجيب لشكاوى المواطنين ويوجه بتمهيد طريق بحر مشتول

قام اليوم محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق والمتضررين من التكسير والحفر بطريق بحر مشتول الناتجة من أعمال حفر وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي.

استدعاء المعدات اللازمة

وقام رئيس الحي باستدعاء المعدات اللازمة وفرد تربة من الرمال الحمراء على الحفر الناتجة عن حفر خط الغاز وتمهيد الشوارع وتسوية الطريق وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات لحين بدء أعمال الرصف تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين لتحسين جودة الخدمات المؤداه إليهم.

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