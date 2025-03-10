الإثنين 10 مارس 2025
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ثقافة وفنون

الشيخ محمود عبد الحكم قارئًا للمغرب عبر أثير "القرآن الكريم"

القاريء الشيخ محمود
القاريء الشيخ محمود عبد الحكم، فيتو

تذيع شبكة القرآن الكريم في الخامسة وإحدى وعشرين دقيقة مساء اليوم قرآن المغرب، ويتضمن تلاوة للقاريء الشيخ محمود عبد الحكم من سورة النور، ومدة التلاوة 39 دقيقة.

وُلد الشيخ محمود عبد الحكم في محافظة قنا عام 1915، وأتم حفظ القرآن الكريم مبكرًا، وسرعان ما تم اعتماده إذاعيًا. في العام 1940 أسهم مع معاصريه في تدشين رابطة القراء التي تحولت لاحقًا إلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم. طاف عددًا كبيرًا من دول العالم الإسلامي وكان خير سفير للقرآن الكريم. ارتبط بعلاقة أسرية مع القاريء الشيخ محمد صديق المنشاوي، حيث تزوج ابنا الأخير من ابنتي الشيخ محمود عبد الحكم.

 

م

 

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شبكة القرأن الكريم قرأن المغرب الشيخ محمود عبد الحكم

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