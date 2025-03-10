المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في مخدر البودر بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر البودر بدائرة قسم شرطة المرج.

البداية كانت عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغا يفيد بقيام عاطل بالاتجار في مخدر البودر، في منطقة المرج، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يتاجر في المواد المخدرة ويستخدم سلاحا ناريا للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة نارية مما تستخدم على السلاح الناري وكيس بلاستيكي يحتوي على مادة صفراء اللون تعود لمخدر البودر.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 100 كيس تحتوي على المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار، والمبلغ المالي هو حصيلة تجارة المخدرات، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير مشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه.

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