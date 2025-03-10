الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

حبس شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بحبس شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


نصب على المواطنين بزعم منح شهادات دراسية بمدينة نصر


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قسم شرطة مدينة نصر أول

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