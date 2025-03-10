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رياضة

أحمد الشناوي يدخل حسابات المنتخب لمعسكر مارس

أحمد الشناوي،فيتو
أحمد الشناوي،فيتو

دخل أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، للتواجد في معسكر الفراعنة خلال التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

ويستعد جهاز المنتخب لإعلان القائمة خلال ساعات، استعدادا لبداية التجمع وخوض مباراتي أثيوبيا وسيراليون يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

ويتألق أحمد الشناوي مع بيراميدز في الفترة الأخيرة ويقود الفريق للتألق محليا وقاريا، بصدارة جدول ترتيب الدوري وكذلك بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو ما جعل الحارس يعود لحسابات جهاز التوأم في المرحلة المقبلة.

ويستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لإعلان القائمة النهائية بأسماء اللاعبين، المقرر استدعاءهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام يوم 21 مارس الجاري، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026،رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

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