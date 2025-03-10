الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصين أطلقت بنجاح قمرا صناعيا تجريبيا يستخدم في تكنولوجيا الاتصالات.

وتشير الوكالة إلى أن صاروخ النقل "Long March-3B" ​​مع القمر الصناعي أطلق من مطار شيتشانج الفضائي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

ووضع القمر الصناعي الذي يسمى "القمر الصناعي التجريبي لتكنولوجيا الاتصالات رقم 15"، في مداره المقرر واعتبر الإطلاق ناجحا.

وقد صمم هذا القمر لاختبار تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية متعددة النطاقات وعالية السرعة.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بنشاط وجدية على تطوير برنامج فضاء وطني، وتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة والتقنيات المصممة لاستكشاف القمر.

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