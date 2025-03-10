الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصين أطلقت بنجاح قمرا صناعيا تجريبيا يستخدم في تكنولوجيا الاتصالات.

وتشير الوكالة إلى أن صاروخ النقل "Long March-3B" ​​مع القمر الصناعي أطلق من مطار شيتشانج الفضائي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

 ووضع القمر الصناعي الذي يسمى "القمر الصناعي التجريبي لتكنولوجيا الاتصالات رقم 15"، في مداره المقرر واعتبر الإطلاق ناجحا.

وقد صمم هذا القمر لاختبار تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية متعددة النطاقات وعالية السرعة.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بنشاط وجدية على تطوير برنامج فضاء وطني، وتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة والتقنيات المصممة لاستكشاف القمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكالة الانباء الصينية الصين قمرا صناعيا

مواد متعلقة

الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران

الصين: غزة ملك للشعب الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

ردًّا على ترامب، الصين تفرض رسومًا جمركية على منتجات أمريكية وترفع دعوى بمنظمة التجارة العالمية

الأكثر قراءة

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة بسبب حكام مباراة القمة

السيسي يوجه الحكومة بالبدء في طرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

اتحاد الكرة يدرس تعيين أحمد حسن متحدثًا رسميًّا للجنة الفنية خلفًا لـ طولان

أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة الله واتباع النبي (فيديو)

علي جمعة: الله طمس على قلوب قتلة الأبرياء في غزة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة سجاح المرتدة

المزيد
الجريدة الرسمية