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رياضة

ليفربول يبعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة وست هام ونيوكاسل

مباراة وست هام ونيوكاسل
مباراة وست هام ونيوكاسل يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي، يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفا ثقيلا على وست هام يونايتد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2024-2025.

وتعتبر هذه المباراة البروفة الأخيرة لفريق نيوكاسل قبل النهائى المرتقب لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذى يخوضه أمام فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، يوم الأحد المقبل 16 مارس.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة وست هام ونيوكاسل يونايتد

1- ليفربول 70 نقطة 
2- آرسنال 55 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 51  نقطة 
4- تشيلسي 49  نقطة 
5- مانشستر سيتي 47  نقطة 
6- برايتون 46  نقطة 
7- أستون فيلا 45  نقطة 
8- بورنموث 44  نقطة 
9- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة 
10- فولهام 42 نقطة 
11- كريستال بالاس 39 نقطة 
12- برينتفورد 38 نقطة 
13- توتنهام هوتسبير 34 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 34 نقطة 
15- إيفرتون 33 نقطة 
16- وست هام يونايتد 33 نقطة 
17- وولفرهامبتون 23 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامبتون 9 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ونيوكاسل يونايتد

 

مباراة وست هام ضد نيوكاسل يونايتد تقام فى العاشرة مساء اليوم بستاد لندن الأولمبى فى الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

 

ترتيب وست هام ونيوكاسل يونايتد

 

 يدخل نيوكاسل المباراة محتلا المركز الثامن فى ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من إجمالى 27 مباراة خاضها حتى الآن وفاز في 13 انتصارا و5 تعادلات وتلقى 9 هزائم.

 

بينما تراجع وست هام يونايتد للمركز السادس عشر برصيد 33 نقطة بعدما حقق 9 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 12 هزيمة.

 

 

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