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رياضة

موعد مباراة وست هام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل، فيتو
نيوكاسل، فيتو

الدوري الإنجليزي، يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفا ثقيلا على وست هام يونايتد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2024-2025.

 

موعد مباراة وست هام ونيوكاسل يونايتد

 

مباراة وست هام ضد نيوكاسل يونايتد تقام فى العاشرة مساء اليوم  باستاد لندن الأولمبى فى الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

 

ترتيب وست هام ونيوكاسل يونايتد

 

 يدخل نيوكاسل المباراة محتلا المركز الثامن فى ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من إجمالى 27 مباراة خاضها حتى الآن وفاز في 13 انتصارا و5 تعادلات وتلقى 9 هزائم.

بينما تراجع وست هام يونايتد للمركز السادس عشر برصيد 33 نقطة بعدما حقق 9 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 12 هزيمة.

وتعتبر هذه المباراة البروفة الأخيرة لفريق نيوكاسل قبل النهائى المرتقب لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذى يخوضه أمام فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، يوم الأحد المقبل 16 مارس.

 

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