الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على آرسنال 1-0 في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره آرسنال، بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب أولد ترافورد.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل – ريكاردو كلافيو ريوري.

في خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: إيثان نوانيري – لياندرو تروسارد – ميرينو.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، فيكتور ليندلوف، ليني يورو.

في خط الوسط: نصير مزراوي، كريستيان إريكسن، كاسيميرو، دييجو دالوت.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز، جوشوا زيركزي.

ودخل آرسنال مباراة الليلة محتلا المركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى مانشستر يونايتد للفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يطمح آرسنال لتحقيق الفوز لتضييق الفارق مع ليفربول المتصدر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.