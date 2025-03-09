الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان احتفالية يوم الشهيد وتكريم أسرهم

المهندس أيمن عطية
المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

شَهِدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إحتفالية « يوم الشهيد » الذي يوافق التاسع من مارس وذلك تخليدًا لأرواح الشُهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن وتكريم أسرهم، وأُقيمت الإحتفالية بقاعة الإحتفالات الكُبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والنائب صلاح سعودي عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، وفضيلة الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والقس إبراهيم القمص يعقوب ممثلًا عن الكنيسة، وعدد من الجهات التنفيذية والشعبية.

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بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من كتاب الله الحكيم أعقبها فقره إنشادية من طلاب الأزهر الشريف ثم فيلم تسجيلي عن تضحيات الشهداء من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة.
وفي كلمته أكدَّ "محافظ القليوبية" إن يوم الشهيد هو من أعظم الأيام التي ستظل خالدة في ذاكرة الأمة ويأتي هذا العام خلال شهر رمضان المُعظم فهو يوم التضحية والفداء، فهذه الذكرى عزيزة على قلوبنا نتذكر فيها تضحيات وبُطولات شُهداء مِصر من أبناء القوات المُسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وسلامة أراضيه وأن أبناء وجنود مِصر على مر العصور قد سطروا بدمائهم الزكية أروع قصص الفداء سواءً في الحروب ضد جيوش الإحتلال أو في مواجهة الإرهاب الغاشم ليحافظوا على كرامة الوطن وليرسموا طريق الأمل والحياة للأجيال القادمة.
وفي الختام كرمَّ  "المحافظ" أسر الشهداء من القوات المُسلحة مشيرًا إلى أن تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب هو واجب أخلاقي وإنساني مش يعكس مدى التقدير والإهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن مؤكدًا على أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب أبناء مصر.

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