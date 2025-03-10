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صحة ومرأة

مخاطر الوجبات السريعة على مائدة الإفطار في رمضان

الوجبات السريعة،
الوجبات السريعة، فيتو

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتزايد التحذيرات الصحية من خبراء التغذية والأطباء حول مخاطر الإفطار على الوجبات السريعة، مؤكدين أن هذه العادة الغذائية الخاطئة تمثل تهديدًا حقيقيًا لصحة الصائمين، خاصةً بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام والشراب.

مخاطر صحية للإفطار على الطعام السريع في رمضان

وتعتبر الوجبات السريعة، بما تحتويه من نسب عالية من الدهون المشبعة والسكريات المكررة والصوديوم، قنبلة موقوتة تهدد صحة الصائمين، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، حيث تتسبب في سلسلة من المشاكل الصحية، أبرزها:

اضطراب حاد في مستويات السكر في الدم: بعد ساعات طويلة من الصيام، يكون الجسم في حالة نقص سكر، وتناول وجبة سريعة غنية بالسكريات يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، يتبعه انخفاض حاد، مما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق والصداع والدوار، وفي بعض الحالات الغثيان.

زيادة مفرطة في الوزن والسمنة: تحتوي الوجبات السريعة على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة، مما يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان رئيسيان للإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى مثل التهاب المفاصل وبعض أنواع السرطان.

اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي: تسبب الوجبات السريعة عسر الهضم والانتفاخ وحرقة المعدة، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام، حيث يكون الجهاز الهضمي في حالة خمول، مما يزيد من صعوبة هضم هذه الأطعمة الثقيلة والدهنية.

ارتفاع خطير في ضغط الدم: تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الصوديوم، مما يزيد من احتباس السوائل في الجسم ويرفع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

نقص حاد في العناصر الغذائية الأساسية: تفتقر الوجبات السريعة إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم ووظائفه الحيوية، ويضعف الجهاز المناعي، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

تفاقم المشاكل الصحية المزمنة: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، فإن تناول الوجبات السريعة يزيد من خطر تفاقم هذه المشاكل، ويهدد حياتهم.

نصائح مهمة لإفطار صحي وآمن

لتجنب هذه المخاطر الصحية، ينصح الأطباء باتباع النصائح التالية:

البدء بتناول التمر والماء: لتزويد الجسم بالطاقة والسوائل التي فقدها خلال ساعات الصيام، وتهيئة المعدة لاستقبال الطعام.

تناول وجبة إفطار متوازنة: تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة المقلية والدهنية والمعالجة.

الاعتدال في تناول الطعام: وتجنب الإفراط في تناول الوجبات السريعة، وتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين بينهما فترة راحة.

شرب كميات كافية من الماء: بين وجبتي الإفطار والسحور لترطيب الجسم وتجنب الجفاف، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل.

ممارسة الرياضة بانتظام: للحفاظ على الصحة العامة وتحسين عملية الهضم، وتجنب ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرة.

الحصول على قسط كاف من النوم: لتجنب الإرهاق والتعب، وتجديد طاقة الجسم.
دعوة للتوعية والتغيير

من المهم تكثيف زيادة الوعي بأضرار الوجبات السريعة خلال شهر رمضان، وتشجيع الصائمين على تبني عادات غذائية صحية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والاستمتاع بفوائد الصيام الروحية والصحية.

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