5 عناصر رئيسية على مائدة الإفطار لتجنب الخمول وتعزيز الطاقة

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتغير النظام الغذائي للصائمين، وتصبح وجبة الإفطار هي الوجبة الرئيسية التي يجب أن تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة.

ونستعرض في التقرير التالي قائمة بأفضل الأطعمة التي تمنح الشعور بالشبع وتزود الشخص بالطاقة طوال الليل.

1. التمر والماء

التمر: غني بالسكريات الطبيعية التي ترفع مستويات السكر في الدم بشكل تدريجي، مما يمنح الجسم الطاقة اللازمة بعد ساعات الصيام الطويلة. كما أنه يحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم.

الماء: ضروري لترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.

2. البروتين

البيض: مصدر ممتاز للبروتين، يمكن تناوله مسلوقًا أو مقليًا أو في صورة عجة.

البقوليات: مثل العدس والفول والحمص، غنية بالبروتين والألياف، ويمكن تحضيرها في صورة شوربة أو سلطة أو طبق جانبي.

الدجاج المشوي أو المسلوق: خيار صحي وغني بالبروتين، يمكن تناوله مع الأرز أو الخضروات.

الزبادي اليوناني: يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات.

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون: مصدر غني بالبروتين والحديد، ولكن يجب تناولها باعتدال.

الأسماك: مصدر غني بالبروتين والأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تفيد صحة القلب والدماغ.

3. الألياف

الخضروات الورقية: مثل الخس والسبانخ والجرجير، غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويمكن إضافتها إلى السلطات أو الشوربات.

الفواكه: مثل التفاح والبرتقال والتمر، مصدر جيد للألياف والسكريات الطبيعية، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات.

الشوفان: يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين عملية الهضم.

العيش البلدي أو عيش الحبوب الكاملة: يحتوي على ألياف أكثر من الخبز الأبيض، ويمكن استخدامه في تحضير السندويشات أو تناوله مع الأطباق الرئيسية.

الخضروات غير النشوية: مثل البروكلي، والكوسا، والفلفل.

4. الدهون الصحية

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور الشيا، مصدر جيد للدهون الصحية والألياف والبروتين، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات أو الشوربات.

الأفوكادو: مصدر غني بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات، ويمكن إضافته إلى السلطات أو تحضير الجواكامولي.

زيت الزيتون: مصدر غني بالدهون الصحية، ويمكن استخدامه في تحضير السلطات أو الطهي.

5. الشوربات والسوائل

شوربة العدس: غنية بالبروتين والألياف، وتساعد على ترطيب الجسم وتعزيز الشعور بالشبع.

شوربة الخضار: غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتساعد على ترطيب الجسم وتعزيز الشعور بالشبع.

الماء: ضروري لترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، ويجب شرب كميات كافية منه بين وجبتي الإفطار والسحور.

العصائر الطبيعية: مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، ولكن يجب تناولها باعتدال لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

6. نصائح إضافية لإفطار صحي

ابدأ وجبة الإفطار بالتمر والماء لتهيئة المعدة.

تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات والألياف والدهون الصحية.

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والسكريات المكررة.

تناول الطعام ببطء وامضغه جيدًا لتحسين عملية الهضم والشعور بالشبع.

شرب كمية كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور.

تناول الطعام باعتدال وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

حاول أن تتناول الطعام في جو هادئ ومريح.

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