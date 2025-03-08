دراسة حديثة: النظام الغذائي المتوازن يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي

أظهرت الدراسات الحديثة وجود علاقة وثيقة بين النظام الغذائي وخطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تلعب دورًا وقائيًا، بينما تزيد أخرى من احتمالية الإصابة بالمرض.

وأكد خبراء التغذية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب نمط حياة نشط، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 30%.

أطعمة تساعد على الوقاية من سرطان الثدي

الخضروات الورقية الخضراء

تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتينات (بيتا كاروتين، لوتين، زياكسانثين) التي تحمي الخلايا من التلف، منها السبانخ، الكرنب، الجرجير، الخس.

فربطت العديد من الدراسات بين ارتفاع مستويات الكاروتينات في الدم وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الخضروات الصليبية

تحتوي على مركبات الجلوكوسينولات التي تتحول إلى إيزوثيوسيانات، وهي مواد مضادة للسرطان، ومنها البروكلي، القرنبيط، الملفوف، الكرنب.

وأظهرت الدراسات أن تناول الخضروات الصليبية بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الثوم والبصل

يحتويان على مركبات الكبريت العضوي ومضادات الأكسدة التي تقاوم السرطان.، ولابطت الدراسات بين تناول الثوم والبصل وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الحمضيات

غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الفلافونويدية التي تحمي الخلايا من التلف، ومنها البرتقال، الليمون، الجريب فروت، وبينت الأبحاث أن الحمضيات تقلل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان ومن ضمنها سرطان الثدي.

التوت والفراولة

تحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تمنع تلف الخلايا السرطانية، وأوضحت الدراسات أن التوت وخاصة التوت الأزرق، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل من الالتهابات وتحمي الخلايا، مثل السلمون، السردين، التونة، وبينت الدراسات أن تناول الأسماك الدهنية يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الأطعمة المخمرة

تحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز صحة الجهاز المناعي ويقلل من خطر السرطان، ومنها الزبادي، الكيمتشي، الملفوف المخلل، وبينت الدراسات أن الأطعمة المخمرة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الحبوب الكاملة

غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، مثل الأرز البني، الشوفان، الكينوا، وربطت الدراسات بين تناول الحبوب الكاملة وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

المكسرات (وخاصة الجوز)

غنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تقاوم السرطان، وبينت الدراسات أن تناول المكسرات يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الأطعمة المحظورة التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

اللحوم المصنعة

تحتوي على مواد مسرطنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ومنها النقانق، اللحوم المعلبة، اللحوم المدخنة، فربطت الدراسات بين تناول اللحوم المصنعة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الأطعمة المقلية

تحتوي على مواد مسرطنة تتكون أثناء عملية القلي، وبينت الدراسات أن تناول الأطعمة المقلية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

السكريات المضافة

تزيد من الالتهابات وتعزز نمو الخلايا السرطانية.

الدراسات: ربطت الدراسات بين تناول السكريات المضافة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الكحول

يزيد من مستويات هرمون الاستروجين، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وبينت الدراسات أن تناول الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الوجبات السريعة

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يزيد من خطر السمنة والسرطان، وبينت الدراسات أن تناول الوجبات السريعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الكربوهيدرات المكررة

تزيد من مستويات السكر في الدم، مما يعزز نمو الخلايا السرطانية، ومنها الخبز الأبيض، المعجنات، الأرز الأبيض، حيث ربطت الدراسات بين تناول الكربوهيدرات المكررة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

نصائح إضافية للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب التدخين والتعرض للمواد الكيميائية الضارة.

إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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