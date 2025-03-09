الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

حرب أو اتفاق، ترامب يضع إيران أمام خيارين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، أن هناك طريقتين للتعامل مع إيران، إما عسكريًا أو من خلال إبرام اتفاق.

ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الأحد، إنه يفضّل التوصل إلى اتفاق، لأنه لا يريد أن يؤذي الشعب الإيراني.

كما شدد ترامب، على أنه بالإمكان التوصل إلى ما وصفه بـ "اتفاق عظيم" مع إيران.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي أكد، أمس السبت، أن إيران لن تتفاوض تحت الضغط، معتبرًا أن "إصرار بعض الحكومات المستبدة على المفاوضات ليس من أجل حل القضايا بل من أجل الهيمنة".

البيت الأبيض يرد على رفض إيران دعوة ترامب للحوار

وتابع المرشد الإيراني، أن مثل هذه المحادثات لن تحل المشكلات بين إيران والغرب.

ورد البيت الأبيض لاحقًا على رفض إيران دعوة ترامب للتفاوض على اتفاق نووي جديد، مكررًا تأكيد الإدارة الأمريكية بأن التعامل مع طهران سيكون إما عسكريًا أو من خلال إبرام اتفاق.

جاء ذلك بعدما كشف ترامب، الجمعة الماضي، أنه أرسل خطابًا للقيادة الإيرانية، الأربعاء، اقترح فيها عقد محادثات نووية.

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