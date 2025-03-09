الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب: زيلنسكي أخذ الأموال منا كما تؤخذ السكاكر من الأطفال

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ذكي وصعب المراس، مضيفا: لقد أخذ الأموال من بلدنا كما تؤخذ السكاكر من الأطفال.

 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن أوكرانيا مستعدة أيضًا لتوقيع اتفاقية المعادن والأمن بأي صيغة مناسبة وفي أي وقت.

وفي تصريحات له، أعرب زيلينسكي عن أسفه لعدم سير اجتماعه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالشكل الذي كان ينبغي أن يكون عليه، لكنه شدد على استعداده للعمل تحت قيادة ترامب القوية من أجل تحقيق سلام دائم.

 

أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها لمدة تصل إلى ستة أشهر

فيما أكد مسؤول أوكراني كبير، في تصريحات لصحيفة بوليتيكو، أن أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها لمدة تصل إلى ستة أشهر دون الحاجة إلى مساعدات عسكرية أمريكية، لكنه حذر من أن وقف هذه المساعدات سيؤدي إلى خسائر في الأرواح والأراضي، دون أن يعني ذلك هزيمة بلاده.

وفي تصريحات أخرى نقلتها شبكة سي بي إس، أوضح المسؤول الأوكراني أن مدة صمود أوكرانيا تعتمد على شدة الهجمات الروسية، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف المساعدات العسكرية "مؤلم لكنه غير قاتل".

وأضاف المسؤول أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى صيغة تفاهم مع إدارة ترامب، في حال إقرارها بواشنطن، لضمان استمرار الدعم لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

ورجحت شبكة "سي إن إن" أن تشعر القوات الأوكرانية بعواقب تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية ربما خلال أيام، أو بضعة أسابيع.

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