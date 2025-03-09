سموتريتش يعتزم إنشاء إدارة للهجرة لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، خلال مناقشات في الكنيست، عن إنشاء "إدارة للهجرة" تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وفي مناقشة عقدت في الكنيست، وصف سموتريتش فكرة ترامب بأنها خطة، رغم أنه لم يحدد ما إذا كان قد تم إجراء استطلاع بين سكان غزة لمعرفة عدد المهتمين بالمغادرة منهم، كما أنه ليس من الواضح على الإطلاق أي الدول ستكون على استعداد لاستيعابهم، وفق ما ذكر موقع "واينت" العبري.

وزعم سموتريتش خلال النقاش، أنه سيتم إنشاء إدارة للهجرة وسيتم تخصيص ميزانية لها، وقال: "نحن بحاجة إلى أخذ الخطة بكلتا اليدين. هناك عمل يجب القيام به مع الإدارة الأمريكية لتحديد البلدان والتحضير لإنشاء إدارة للهجرة.. إذا أخرجنا 5000 من سكان غزة يوميا، فسيستغرق الأمر عاما إن اللوجستيات معقدة لأننا بحاجة إلى معرفة من سيذهب إلى أي بلد نحن نستعد لذلك تحت قيادة رئيس الوزراء".

وأضاف: “الميزانية لن تقف عائقا أمام هذا الحدث”، وبحسب قوله فإن الكراهية في قطاع غزة تجاه إسرائيل عميقة لدرجة أنه من المستحيل السماح لسكان غزة بالعيش على مقربة من السياج.

وأضاف "هذا ليس حدثا آخر، بل إمكانية للتغيير التاريخي".

كما أصرت وزيرة الاستيطان عضو الكنيست أوريت شتروك خلال المناقشة على أن هذه هجرة "طوعية"، قائلة: "لا توجد وسيلة لتحقيق إزالة التهديد الكامل من غزة لإسرائيل إلا من خلال برنامج الهجرة الطوعية".

وأضافت: "حتى لو هزمنا حماس كحكومة مدنية وعسكرية، طالما أننا لا نسمح لغالبية السكان بالهجرة، فلن نتمكن من إزالة التهديد".

من جهته، قال رئيس اللوبي، عضو الكنيست يولي إدلشتاين: "إن الأمور التي بدت مستحيلة لعقود من الزمن تبدو الآن وكأنها موضوع مشروع للغاية للمناقشة. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الخطوات الصحيحة لتحقيق شرق أوسط جديد. ويجب ألا نفوت الفرص التي تنتظرنا".

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