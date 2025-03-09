تصويت سري لاختيار مرشح لقيادة كندا.. مارك كارني وكريستيا فريلاند أبرز المرشحين خلفًا لـ «ترودو».. وأوكرانيا وتهديدات ترامب تحدد رئيس الوزراء القادم

يجري الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اليوم تصويتا سريا لاختيار مرشح جديد لقيادة البلاد خلفا لجاستين ترودو في ظل أجندة سياسية يهيمن عليها ملف العلاقات مع أوكرانيا والولايات المتحدة.

كندا تبحث عن زعيم جديد خلفا لترودو

بعد استقالة رئيس الوزراء جاستين ترودو، يصوت الليبراليون اليوم الأحد وسط استياء شعبي متزايد بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

وكان ترودو قد أعلن سابقا عن نيته التخلي عن منصبه بعد عشر سنوات قضاها في قيادة كندا، وذلك في ظل انتقادات حادة لسياسته تجاه الهجرة وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع شعبيته ودفع الحزب للبحث عن قيادة جديدة.

أبرز المرشحين: مارك كارني وكريستيا فريلاند

وتعد الأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة أحد العوامل الرئيسية التي ستؤثر على اختيار الزعيم الجديد للحزب، فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل كندا "الولاية الأمريكية الـ51"، مما أثار مخاوف كندية من فقدان السيادة الاقتصادية.

وأعلنت المرشحة كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء السابقة ووزيرة المالية السابقة، في خطاب استقالتها أن كندا بحاجة إلى الحفاظ على احتياطياتها المالية لمواجهة حرب التعريفات مع الولايات المتحدة والتصرف بحزم في ردودها.

أما المرشح مارك كارني، فقد وعد بأن إجراءات الرد الكندية على واشنطن ستستهدف القطاعات الأكثر ضعفا في الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أن "كندا لن تنحني أمام المتنمر".

ملف أوكرانيا: عامل حاسم في الانتخابات

ويعد موقف المرشحين من النزاع الأوكراني عاملا مهما في الانتخابات المقبلة، خاصة مع وجود جالية أوكرانية كبيرة في كندا تقدر بحوالي 1.3 مليون شخص.

وتعرف فريلاند بدعمها القوي لأوكرانيا، حيث عاشت في كييف خلال الثمانينيات، وساهمت في تشديد العقوبات الغربية ضد روسيا. ومن المتوقع أن تكون سياستها أكثر تشددا تجاه موسكو مقارنة بسياسة ترودو.

أما كارني، فقد أبدى أيضا دعمه لأوكرانيا، مما يجعله مرشحا قادرا على كسب تأييد الجالية الأوكرانية في كندا.

ترامب يهدد كندا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية، بعد فرض واشنطن رسوما بنسبة 25 % على الواردات من الدولة المجاورة.

وسخر ترامب مجددًا من رئيس وزراء كندا واصفًا إياه بـ "الحاكم ترودو"، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، ليحط من قدر كندا ويصفها بأنها ولاية أمريكية.

وكتب ترامب: "من فضلكم اشرحوا لترودو حاكم كندا، أنه عندما يفرض رسومًا انتقامية على الولايات المتحدة، سترتفع الرسوم التبادلية على الفور بنفس القدر".

حرب تجارية

واتهم ترودو الولايات المتحدة بشن حرب تجارية عن طريق فرض رسوم، وتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية.

فيما قال ترودو في مؤتمر صحفي: "شنت الولايات المتحدة اليوم حربًا تجارية على كندا، أقرب شركائها وحلفائها، وأقرب أصدقائها".

وأضاف: "إن الكنديين منطقيون ونحن مهذبون، لكننا لن نتراجع عن الحرب عندما تكون بلادنا ورفاهية جميع من فيها في خطر".

وخاطب ترودو ترامب مباشرة قائلًا: "ليس من عادتي أن اتفق مع (وول ستريت جورنال)، لكن يا دونالد، إنهم يشيرون إلى أنه رغم أنك رجل ذكي للغاية، إنه هذه الخطوة غبية للغاية".

كندا ترد برسوم مماثلة

كما أشار ترودو إلى أن الحكومة الأمريكية قررت أن تجعل الحياة اليومية للأمريكيين أكثر غلاءً، لافتًا إلى اضطراب البورصات والتضخم الذي أوضح أنها من المقرر أن ترتفع على نحو مثير.

وكان ترامب فرض رسوما بنسبة 25 % على الواردات الأمريكية من كندا، والمكسيك في تمسك لتعهد قد قطعه من قبل.

في حين كان ترودو أعلن عن رسوم بنسبة مماثلة (25 %)، على واردات بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي) من الولايات المتحدة،

وأضاف أن كندا عازمة على اتخاذ إجراءات إضافية كي تظهر لترامب "أنه ليس هناك فائزون في حرب تجارية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.