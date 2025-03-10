الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل طرفي مشاجرة مطعم فول وحيد بعد التصالح

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أخلت النيابة العامة بوسط القاهرة سبيل طرفي مشاجرة عربية فول وحيد بعد تحرير محضر تصالح بين طرفي المشاجرة، بدائرة قسم شرطة الظاهر.

 

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك مطعم وحيد و3 عمال ومواطنين بعد مشاجرة شهدها المطعم الشهير ليلة أمس بنطاق دائرة قسم شرطة الظاهر، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

مشاجرة مطعم شهير بمنطقة رمسيس

 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد رصدت انتشار مقطع فيديو لمشاجرة بين عدد من الأشخاص قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب، ولم تتقلَ الشرطة أي بلاغات بخصوص المشاجرة، وبعمل التحريات تبين أن أطراف المشاجرة 6 أشخاص وتم ضبط الطرفين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبإحالتهم للنيابة العامة أخلت سبيلهم بعد تحرير محضر تصالح بينهم.

تسيير الحركة المرورية بدائري الهرم بعد إصابة 15 شخصا في حادث تصادم

إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل بمطعمين ببولاق الدكرور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة قسم شرطة الظاهر اجهزة الامن بالقاهرة فول وحيد

مواد متعلقة

تسيير الحركة المرورية بدائري الهرم بعد إصابة 15 شخصا في حادث تصادم

إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل بمطعمين ببولاق الدكرور

مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بطريق العاصمة الإدارية

القبض على بائع فول متهم بتهديد مديرة إدارة العمرانية الصحية

فريق بحث لضبط المتهمة بسرقة علا رشدي في أكتوبر

خريطة أماكن استخراج تراخيص السيارات بوحدات المرور المميزة والخطوات والأوراق المطلوبة

5 عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة

اعترافات المتهمين بقتل عطار بولاق الدكرور
ads

الأكثر قراءة

محمد حسين يعقوب يتصدر مواقع التواصل بعد صلاته التراويح اليوم بالجامع الأزهر (صورة)

مصطفى يونس يكشف سر فشل كل محاولات الصلح مع الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب

صدمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 130

عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

مصطفى يونس: كدت أتزوج للمرة الخامسة من راقصة في شارع الهرم

الاحتلال: سوريا جسرنا إلى الفرات وستبقى دولة منزوعة السلاح

مارك كارني رئيسًا لوزراء كندا خلفًا لـ ترودو

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء النصر على الأعداء في اليوم العاشر من رمضان 2025

الصحابة ومناقب آل البيت، أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"

المزيد
الجريدة الرسمية