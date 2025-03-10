إخلاء سبيل طرفي مشاجرة مطعم فول وحيد بعد التصالح

أخلت النيابة العامة بوسط القاهرة سبيل طرفي مشاجرة عربية فول وحيد بعد تحرير محضر تصالح بين طرفي المشاجرة، بدائرة قسم شرطة الظاهر.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك مطعم وحيد و3 عمال ومواطنين بعد مشاجرة شهدها المطعم الشهير ليلة أمس بنطاق دائرة قسم شرطة الظاهر، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

مشاجرة مطعم شهير بمنطقة رمسيس

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد رصدت انتشار مقطع فيديو لمشاجرة بين عدد من الأشخاص قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب، ولم تتقلَ الشرطة أي بلاغات بخصوص المشاجرة، وبعمل التحريات تبين أن أطراف المشاجرة 6 أشخاص وتم ضبط الطرفين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبإحالتهم للنيابة العامة أخلت سبيلهم بعد تحرير محضر تصالح بينهم.

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