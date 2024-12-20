إصابة أسرة كاملة باشتباه تسمم في الفيوم بسبب وجبة فول وطعمية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في الفيوم، باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة فول فاسدة، بمنزلهم بحي الجامعة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وغسيل المعدة، وتم ووضعهم تحت الملاحظة حتي تستقر حالتهم.

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير أمن الفيوم

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا، من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بوصول عائلة مكونة من 4 أشخاص الي قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام يعانون من حالة أعباء شديدة، يصاحبها قيء وإسهال، وحالتهم العتمة سيئة، ويشتبه في أن تكون حالة تسمم غذائي، وتبين أنهم " ممدوح.ف ك " 45 سنة، وزوجته " مريم. ي.غ " 35 سنة، وابنته " نوال" 8 سنوات، وابنه " يزن " 6 سنوات.

أسباب التسمم وقرار النيابة العامة حول الواقعة

وتبين أنهم تناولوا وجبة طعام فاسدة عبارة عن "وجبة فول وطعمية"، وأجريت لهم الإسعافات الاولية، وغسيل المعدة ووضعهم تحت الملاحظة حتي استقرت حالتهم وانصرفوا من المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم أول الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة، وبعد سؤالهم والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، قرر وكيل النيابة إخلاء سبيلهم من المستشفى.

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