مسلسل الشرنقة الحلقة 11، الروسي خطر يهدد أحمد داود

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الشرنقة حول حازم ( أحمد داود ) الذي يبدأ في مرحلة تبطيل المخدر الذي كانت تضعه دنيا في طعامه وشرابه فيشعر بأعراض الانسحاب ويرى هلاوس بصرية، ورغم ذلك يحاول استجماع نفسه لحضور الاجتماع مع تجار المخدرات لتوزيع المخدر الجديد.

ويحذر حازم دنيا ( سارة أبي كنعان) وأنور ( محمد عبده ) من أي خطر يمس زوجته وابنته، ويبلغهم أنه ليس في حاجة إلى مخدر منهم، ويطلب من دنيا أن تتركه وحده.

ويقرر أنور أن يخبر الروسي عن تخلي حازم عن المخدر، فيختطف الروسي دنيا ويحفر رجاله قبر لها عقابا على عدم إخبار الروسي بأمر مرور حازم بأزمة نفسية، ويخبرها أن حازم يعمل مع الشرطة وأنه سيستخدمه لتوصيل رسائل معينة للشرطة؛ لكي ينجح في ترويج الصنف الجديد، وتنتهي الحلقة بالروسي الذي يأمر أنور بإيذاء زوجة حازم وابنته.

تفاصيل مسلسل الشرنقة الحلقة العاشرة

دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الشرنقة حول حازم، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، حيث يتم الكشف عن تفاصيل غامضة في ماضيه.

وذلك حينما تلاحظ سلمى، زوجته، بعض السلوكيات المريبة لديه، وتزداد شكوكها مع الوقت كلما زاد المال الذي يوفره للمعيشة، وفي إحدى المرات، تعثر على مبلغ مالي كبير مخبأ تحت الأريكة، مما يدفعها إلى محاولة معرفة مصدره.

وعندما تحدثت مع صديقتها بشأن الأمر، حاولت الأخيرة طمأنتها وإقناعها بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق، إلا أن الشكوك ظلت تسيطر على سلمى وذات يوم، التقت سلمى بإحدى صديقاتها التي تعمل محاسبة، وأخبرتها بشكوكها حول مكتب محسن مرجان، إلا أن صديقتها حذرتها من اتخاذ أي خطوة دون دليل واضح.

وقررت سلمى التوجه إلى مكتب حازم في أحد الأيام، وبينما كان في اجتماع مع محسن مرجان، وجدت المكتب خاليًا، فدخلت إليه واكتشفت ملفًا يحمل اسم “منصور الكيال” على مكتبه، قامت بأخذ الملف وأعطته لصديقتها، التي استعانت بدورها بأحد زملائها وبعدما اكتشفوا الكوارث في الملف قرروا إبلاغ مباحث الأموال العامة.

وعندما داهمت المباحث مكتب محسن مرجان، كان الأخير قد تخلص من جميع الملفات التي قد تشكل خطرًا عليه، وفي الوقت نفسه، اكتشف حازم اختفاء ملف “منصور الكيال”.

وبعد فترة، وجد نفسه تحت مجهر الضابط الذي يجسده الفنان علي الطيب، وأخبره الضابط أنه يراقبه منذ فترة، وبدأ يهدده بأنه قد يتعرض للسجن إذا استمر في الطريق الذي يسير فيه، وأوضح له أن سلمى هي التي حصلت على الملف من مكتبه ولكنها لا تعلم ما الذي وصل إليه الأمر.

وخوفا على أخبائع، بدأ حازم يفكر في التعاون مع الشرطة، فاخترع نظام تواصل مشفر باستخدام لغة أرقام عبر البريد الإلكتروني يرسل من خلاله كل التفاصيل اللازمة.

واستمر حازم في هذا التعامل مع الشرطة لفترة، حتى بدأ بنقل أموال منصور الكيال، ثم اختفى بعدها، لكن بعد فترة، تلقى فريق التحقيق رسالة من عنوان IP مجهول، تتضمن معلومات حساسة عن علي الكيال، وتم القبض عليه والتأكد من صحة المعلومات دون معرفة مصدرها.

ولقد حكى الضابط لحازم كل هذا في المقبرة التي دفن فيها ابنه، محذرًا إياه من النسيان مرة أخرى، كما أخبره أن هناك احتمالًا أن يكون قد أدمن على نوع جديد من المخدرات التي تم تصنيعها على يد دنيا، ونصحه الضابط بالحفاظ على نفسه خلال الفترة المقبلة، حتى يحين الوقت المناسب للهرب من هذا الوضع.

وبينما كانا يخرجان من المقبرة، كانت سيارة تقف في الطريق وبداخلها الروسي، الذي يراقب خروج سيارة حازم.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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