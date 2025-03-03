إيران: القضية السورية ضمن ملفات المحادثات مع روسيا

أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن قضية سوريا مدرجة على جدول أعمال المحادثات مع روسيا، نظرا لأهميتها بين التطورات في المنطقة.

وساطة روسيا بين إيران وسوريا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقائي اليوم الإثنين، حيث قال: "فيما يتعلق بوساطة روسيا بين إيران وسوريا، من الطبيعي أن تكون القضية السورية، باعتبارها أحد التطورات الرئيسية في المنطقة، مدرجة في المحادثات بيننا وبين روسيا".

وأضاف بقائي: "موقفنا تجاه سوريا واضح، وهو الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، حتى لا تصبح ملاذا آمنا تستغله المجموعات الإرهابية".

وتابع المتحدث الإيراني قائلا: "نحن نشهد عواقب ما حدث في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، يومًا بعد يوم، خاصة فيما يتعلق بتصرفات النظام الصهيوني في المنطقة وفي سوريا. كما يحتاج أصدقاؤنا الأتراك إلى التفكير بعمق أكبر في العواقب والآثار المترتبة على سياساتهم".

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