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خارج الحدود

نائب الرئيس الإيراني: لسنا ضعفاء لتبتلعنا أمريكا وإسرائيل

محمد جواد ظريف، فيتو
محمد جواد ظريف، فيتو

أكد نائب الرئيس الإيراني للشئون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، أن إيران ليست نظامًا ضعيفًا، ولا يمكن لأمريكا وإسرائيل أن تبتلعها بسهولة.

ظريف: لسنا ضعفاء لتبتلعنا أمريكا وإسرائيل

وقال ظريف في كلمة خلال استضافته في جامعة طهران إن "ما نشهده، اليوم، في العالم ليس الواقع الحقيقي، بل هو إدراك مشوه لهذا الواقع"، مشددًا على أن السردية الإعلامية تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام، والسياسات الدولية.

وأضاف أن نتنياهو  يبني اليوم، سردية مفادها أن إيران ضعيفة، وهذه سردية خطيرة، لأنها تهدف إلى خلق تصور بأن الوقت قد حان لاستهداف إيران.

ونفى ظريف أن تكون الفصائل الفلسطينية واللبنانية تعمل نيابة عن إيران، قائلًا: "حزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي، لا تعمل من أجل إيران، بل تسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة التي تعتبرها مقدسة، لقد ساعدناها على تحقيقها، وسنواصل ذلك".

كما شدد على أن إسرائيل لم تدرك أن المقاومة هي نتيجة الظلم والعدوان، وطالما استمر هذا العدوان، فإن المقاومة لن تتوقف.

واستنكر استمرار الادعاءات الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلًا: "لأكثر من 30 عامًا، لا تزال إسرائيل تكرر أن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية".

وفي ختام حديثه، علّق ظريف على الأنباء المتداولة حول إمكانية عزله من منصبه، قائلًا: "لن يزعجني إذا تحولت شائعة عزلي إلى حقيقة".

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نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف إيران الرئيس الإيراني

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