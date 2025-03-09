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أخبار مصر

قد تكون كثيفة، الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية  من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى  و وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية  ومدن القناة

حالة الطقس غدا الإثنين 10-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الإثنين، دافئ على القاهرة مائل للحرارة بالصعيد


كشفت هيئة الارصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث تبدأ فى الارتفاع التدريجى بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية غدا الاثنين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الاثنين، ويسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو  على الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية،و جنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14

 

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