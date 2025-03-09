الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدا الإثنين، دافئ على القاهرة مائل للحرارة بالصعيد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غد الإثنين، ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14

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