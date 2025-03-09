مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق لحظة الإفطار بطنطا

شهدت مدينة طنطا بـ محافظة الغربية، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا لحظة الإفطار، حيث لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها لحادث سير أثناء محاولتها عبور الطريق السريع.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع سيدة بمدينة طنطا.

وفور الإبلاغ عن الحادث، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى طنطا الجامعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما بدأت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة والتأكد من هوية السائق.

ووفقًا لشهود العيان، وقع الحادث في الوقت الذي كانت فيه السيدة تعبر الطريق بالتزامن مع أذان المغرب، حين اصطدمت بها سيارة مسرعة، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها على الفور.

وتواصل الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية جهودها لضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على سكان المنطقة.

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